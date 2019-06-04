Бывший левый защитник сборной Англии Эшли Коул покинет «Дерби Каунти».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист подписал контракт с командой Фрэнка Лэмпарда 21 января 2019 года, соглашение было рассчитано до конца сезона, и продлевать его клуб не стал.

Отметим, ранее Лэмпард и Коул много лет выступали вместе в национальной сборной Англии и в «Челси».

Ранее главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о том, что он может возглавить лондонский «Челси». Экс-футболист отметил, что это весьма логично, так как «Дерби Каунти» провёл хороший сезон, а сам Лэмпард был связан с «Челси» на протяжении тринадцати лет игровой карьеры. Лэмпард добавил, что его нынешний контракт рассчитан на два года, и он не может предвидеть, что будет дальше.