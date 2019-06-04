Российский баскетболист «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов рассказал о своем будущем в НБА.

По словам Мозгова, в первую очередь он хочет выздороветь и играть в баскетбол. Игрок отметил, что, если тренер «Орландо» будет ему доверять и он будет получать игровое время, то ему больше ничего не надо.

«Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА», — сказал Мозгов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, что 32-летний российский центровой получил повреждение колена, из-за чего не играл со 2 июля прошлого года.

В Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов выступал также за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

В составе «Кливленда» Мозгов стал чемпионом НБА в 2016 году.