Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в непростом матче обыграв дель Потро.

Российский теннисист уверенно идет по сетке Открытого чемпионата Франции, следующим его соперником станет австралиец Доминик Тим, обыграть которого шансов куда больше, чем кого-то из пары Александр Зверев — Новак Джокович. 11-й номер в рейтинге АТР имеет неплохие шансы наконец заявить не только о себе, но и напомнить миру о российской школе тенниса.

После Евгения Кафельникова и Марата Сафина по-настоящему великих теннисистов в России не было. Станет ли таким Хачанов, покажет время, но с Кафельниковым его начинают сравнивать уже сейчас. Пока это преждевременно, все-таки Карен в свои 23 года не выиграл ни одного крупного турнира, когда Евгений в этом возрасте выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и был трехкратным победителем турниров серии Большого шлема в парном разряде. Хачанов пока может похвастаться четырьмя титулами в турнирах ATP, три из которых он завоевал в прошлом году.

За шесть лет профессиональной карьеры это не сказать, что очень много. У того же Даниила Медведева, который ходит в профи на год меньше, столько же титулов. Однако у Хачанова есть все, чтобы стать новым героем России в большом теннисе. Он настоящий гигант ростом два метра, что много для теннисиста и вполне является плюсом: больше — не меньше. Там, где другие не достают, Карен вытаскивает. Он по-прежнему молод, и даже если не получится взять «Ролан Гаррос», то турниров в этом году еще предостаточно, главное обойтись без травм и все-таки выиграть хотя бы один стоящий.

Пока Хачанов показывает, что не все потеряно, но чтобы мы увидели в нем суперзвезду, необходим качественно новый рывок, примерно как у сборной России на домашнем чемпионате мира. Только если там было достаточно выхода в четвертьфинал, то здесь маловато будет.