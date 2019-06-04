Президент французского «Пари Сен Жермен» Нассер Аль-Хелайфи, представляющий катарский фонд Qatar Sports Investments, провел накануне переговоры о покупке доли в английском «Лидс Юнайтед».

Об этом сообщает The New York Times. По информации источника, шейх встречался с владельцем контрольного пакета акций английского клуба Андреа Радридзани. Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а в прошлом году Радридзани продал десятипроцентную долю в «Лидсе» американской компании 49ers Enterprises. Также вероятно, что в будущем Qatar Sports Investments полностью выкупит английский клуб.

Отметим, «Лидс» в завершившемся сезоне закончил Чемпионшип на третьем месте, а в полуфинале плей-офф за право выступать в английской премьер-лиге проиграл «Дерби Каунти».