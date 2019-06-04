Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что мог продолжить карьеру в России, но он отказался от этой идеи.

По словам Гусева, на него выходила «Кубань» в конце 2015 года, но игроку не тяжело было отказать, потому что тогда уже были сложные отношения между Украиной и Россией. Гусев отметил, что сначала в «Кубань» перешел Евгений Селезнев, который звал его и говорил, что Гусева тоже ждут в команде.

«Я не мог поехать на тот момент в Россию, ни за какие коврижки. И в «Динамо» неплохо кормил семью. Да, в «Динамо» заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало, я же не на последние жил. Всех денег не заработаешь», – сказал Гусев на YouTube-канале «Вацко live».

Ранее агент украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту. По словам Шаблия, когда вся критика вылилась на Кононова, он сразу сказал, что игроков в «Спартак» давать не хочет, хотя у агента есть друзья в клубе, например, Луис Адриано, Фернандо и Андрей Ещенко.