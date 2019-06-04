Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа был отправлен в нокдаун во время подготовки к бою с мексиканцем Энди Руисом.

Об этом сообщает World Boxing News. По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга. Отмечается, что во время поединка с Руисом на лице Джошуа был синяк, полученный в результате спарринга.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.