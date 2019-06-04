Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в Instagram отреагировал на пост, в котором фанатам красно-белых предлагалось ответить на вопрос, верят ли они, что голландец вернётся в команду?

«Да», — оставил комментарий Промес на станице Instagram Spartak_Redwhitenews.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С московским клубом он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17.

Ранее голландец вспомнил о выступлении за «Спартак» и рассказал, что не понимает причин, почему все ополчились на капитана красно-белых Дениса Глушакова.

В данный момент футболист выступает в составе испанской «Севильи», в составе которой он провел 33 матча в текущем сезоне, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.