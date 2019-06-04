Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о победе своей команды над «Бостон Брюинз».

По словам Тарасенко, игрокам «Сент-Луиса» было очень важно показать, что они не сдались, особенно после прошлой игры. Он отметил, что у «Сент-Луиса» был хороший план на игру, хоккеисты верили, что счёт 2:7 не отражает полностью всей ситуации, партнеры по команде разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно.

«Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть», — сказал Тарасенко, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на домашней площадке обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2. В составе победившей команды дубль оформил Райан О’Райли, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн в пустые ворота. У «Бостона» отличились Чарли Койл и Брендон Карло, который забросил в меньшинстве.