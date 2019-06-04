Российский теннисист Карен Хачанов войдет в первую десятку рейтинга АТР после завершения «Ролан Гаррос».

Впервые в карьере россиянин войдёт в список десяти лучших теннисистов мира благодаря выходу в четвертьфинал. Своим выступлением Хачанов гарантировал себе минимум девятую строчку в рейтинге.

Хачанов станет седьмым российском теннисистом, который вошел в топ-10. Ранее это достижение покорялось Евгению Кафельникову (максимум — 1-е место), Марату Сафину (1), Николаю Давыденко (3), Михаилу Южному (8), Андрею Чеснокову (9) и Александру Метревели (9).

Напомним, Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро в матче четвертого круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/4 финала соревнований.

Отметим, Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые в карьере.