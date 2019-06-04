Боец UFC Нейт Диас вспомнил драку с Хабибом Нурмагомедовым, которая произошла на турнире WSOF в 2015 году.

«Я уже дал леща Хабибу однажды. Уже рассказывал об этом. Я победил Конора Макгрегора быстрее и легче, чем он. Мне не надо с ним драться, потому что я уже победил его. Он не был таким скромным и милым парнем, как казался. Я вмазал и Конору, и Хабибу — ушел по-чемпионски», — заявил Диас, слова которого приводит ESPN.

Боец считает, что так делают победители. Диас рассказал, что Хабиб сидел со своим другом, высмеивал Диаса и фотографировал.

«Поэтому я сказал «пошел ты» и ударил его по лицу. Русская армия Хабиба ничего после этого не сделала. Со мной был только Крон Грейси — мы дрались 2 на 15. А эти ребята просто боялись за свою жизнь», — добавил боец.

Напомним, в 2015 году во время турнира WSOF 22 бойцы затеяли потасовку, которая завершилась дракой между их командами. В январе текущего года бойцы вспомнили старый конфликт и поругались из-за этого.

Ранее Нейт Диас в своем Twitter пошутил над чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Диас выложил старое фото Нурмагомедова в ванне в компании его друзей и подписал: «Самбо?» Отметим, Хабиб Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по этому виду единоборств.