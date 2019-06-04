Мексиканский чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энди Руис рассказал, что хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа в Мексике.

По словам Руиса, он хочет, чтобы реванш состоялся, но сначала он должен поговорить со своей командой.

«Я бы хотел провести бой в Мексике, где никогда не было чемпиона в тяжелом весе», – сказал Руиc, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.