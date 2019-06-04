Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом клуба китайской Суперлиги.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, в услугах габонского игрока заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить Обамеянгу оклад размером в 339 тысяч евро в неделю в то время, как в лондонском клубе форвард получает менее 180 тысяч евро.

Отметим, в завершившемся сезоне Обамеянг наряду с Садио Мане и Мохаммедом Салахом стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги, забив 22 гола и сделав пять результативных передач в 36 матчах.

«Арсенал» в сезоне-2018/19 занял пятое место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы, где потерпел разгромное поражение от соседей из «Челси» со счетом 1:4.