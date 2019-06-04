Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что «Ролан Гаррос» станет последним турниром, где его сопровождает жена Вероника перед рождением их первенца.

«Она не слишком нервничает, но, наверное, дальше летать она не сможет. Ждем в сентябре», — сказал Хачанов, слова которого приводит официальный сайт турнира.

Напомним, Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Мартином дель Потро в матче четвертого круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/4 финала соревнований.

Отметим, Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» впервые в карьере.

Также стало известно, что теннисист войдет в первую десятку рейтинга АТР после завершения «Ролан Гаррос».