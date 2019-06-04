Об организации крупных спортивных мероприятий в России рассказал первый проректор Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента Владимир Леднев:

В последние годы произошли серьезные изменения на рынке спортивных мегасобытий. Это связано с изменениями при оценке заявок стран-кандидатов со стороны международных спортивных организаций. Раньше во-многом оценивали уже имеющуюся инфраструктуру, как спортивную, так и общую. Теперь МОК, ФИФА и другие международные федерации в первую очередь оценивают гарантии государства, в том числе финансовые, по проведению спортивного события; безупречную репутацию самой страны по факту уже проведенных событий, с точки зрения их организации; вопросы обеспечения безопасности; умение обеспечить комфортную обстановку для многочисленных болельщиков и представителей СМИ (надежные сервисы и оптимальный набор услуг); а потом уже имеющуюся инфраструктуру (которую в конце концов можно практически заново построить для этого спортивного события).

Поэтому в 21 веке организаторами спортивных событий стали новые игроки индустрии спорта – Россия, Китай, Бразилия, арабские страны (Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ), Азербайджан, Казахстан и др.

На сегодняшний день, проведение крупного спортивного события (Олимпийские игры, чемпионаты мира, Всемирные универсиады) – это очень дорогое удовольствие для организаторов. Некоторые страны реально понимая сколько это стоит, отказываются от этого, понимая, что они не смогут качественно, удобно и комфортно это организовать. Другие западные страны, которые уже имеют хорошую и готовую инфраструктуру, проводят соревнования, как правило, на уровне эконом-варианта, пытаясь на всем экономить.

Россия делает это совсем по-другому, создавая максимально комфортную и безопасную обстановку для всех участников мегасобытия: международных спортивных чиновников, спортсменов и тренеров, болельщиков и представителей СМИ. Именно поэтому международные спортивные организации всегда очень хорошо оценивают высокий уровень подготовки спортивных событий не важно в каком городе были соревнования (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и др. города).

Учитывая гигантизм Олимпийских игр (программа видов спорта, количество спортсменов) и крупных чемпионатов мира (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, водные виды спорта, легкая атлетика), скорее всего только крупные страны в перспективе смогут претендовать на проведение этих событий. К тому же надо помнить, что мегасобытие – это очень дорого для стран, а для международных федераций важно уйти от возможных рисков при организации соревнований. Поэтому можно предположить, что такие страны как США, Китай, Россия, Германия, Франция и некоторые другие страны будут намного чаще получать право на проведение крупных спортивных событий.

Что касается ближайших спортивных событий в России, то это чемпионат Европы по футболу-2020, чемпионат мира по волейболу-2022 и чемпионат мира по хоккею-2023.

По футболу вообще нет никаких сомнений, с учетом отличной организации чемпионата мира по футболу-2018. Наверняка болельщики, которые приедут в Санкт-Петербург получат огромное удовольствие от увиденного события и самого города. Чемпионат мира по хоккею уже традиционно и регулярно проводится у нас (за последние 15 лет — это будет уже третий такой турнир). Необходимо построить новый дворец спорта, а остальное все уже практически готово.

С чемпионатом мира по волейболу будет сложнее. Он впервые пройдет в России сразу в 10 городах. Восемь городов уже известны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярк, Новосибирск, Уфа, Калининград. На два оставшихся места претендуют – Белгород, Кемерово и Ярославль. Количество участников турнира — 24 команды.

Все города можно поделить на две категории. Первая – это те, кто уже был участником чемпионата мира по футболу, а это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Екатеринбург. У них уже есть готовая инфраструктура, теперь необходимо учесть требования международной федерации волейбола.

Вторая категория – это остальные пять городов. Они должны построить необходимую инфраструктуру и использовать уже наработанный в России колоссальный опыт проведения и организации крупных спортивных событий. Наша страна умеет это делать только на «отлично». Поэтому нет никаких сомнений, что эти крупные мегасобытия пройдут на отличном уровне: красиво, безопасно, качественно и оставят о себе долгую память для всех участников и зрителей!