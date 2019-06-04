Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивок Ориги рассказал о своем будущем в стане мерсисайдцев.

По словам Ориги, на его столе лежит предложение о новом контракте. Он отметил, что после игр сборных наступит ясность.

«Я думаю, позже мы это обсудим с клубом», — сказал Ориги, слова которого приводит Mirror.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает на бельгийца в следующем сезоне. Контракт футболиста истекает летом 2020 года.

Зимой бельгиец мог уйти в аренду, он попал в сферу интересов «Эвертона», «Кристал Пэласа» и «Вулверхэмптона», но футболист остался и выиграл конкуренцию у Дэниэла Старриджа и Шердана Шакири.

В завершившемся сезоне Ориги провел 22 встречи и забил семь голов в составе «Ливерпуля».