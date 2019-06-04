Колумбийский нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата может стать футболистом «Наполи».

Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, с колумбийцем ведет переговоры «Наполи», в котором игрок уже выступал с 2013-го по 2015 год. Отмечается, что партенопейцы уже достигли договоренности о переходе с агентами игрока, но не с клубом из Бергамо. Кроме того, в сделку может быть включен Роберто Инглезе.

Ранее сообщалось, что исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может стать футболистом итальянского «Наполи». Об этом в Twitter рассказал исландский журналист Хервар Хафлидасон. По информации источника, вопрос с переходом полузащитника уже решен, однако он и его родители пока предпочитают не давать комментариев.