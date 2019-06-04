Российский волейболист Алексей Вербов начнет работать со второй сборной России в качестве тренера.

По словам Вербова, с 10 июня у российской команды начинаются сборы. Он отметил, также было объявлено, что он будет в тренерском штабе «Зенита».

«Должность и функции определим позже. Что касается карьеры игрока, то решения пока нет», — сказал Вербов, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, помогать Вербову готовить сборную России к Универсиаде будет Константин Сиденко.

Ранее сообщалось, что спортсмен планировал завершить карьеру по окончании сезона.

Напомним, мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Сербии в третьем матче первого тура Лиги наций. Игра проходила в сербском городе Новый Сад на арене «СПЦ Войводина» и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.