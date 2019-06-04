Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны клубов из Италии.

По словам Головина, в начале сезона было непросто, но спустя почти год он чувствует себя в «Монако» намного увереннее и надеется, что следующий сезон получится для команды лучше.

«Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете», — сказал Головин, слова которого приводит «Реальное время».

Ранее сообщалось, что Головина хочет купить немецкий «Хоффенхайм». Также стало известно, что в покупке Головина также заинтересованы «Тоттенхэм», «Интер» и «Арсенал».

Отметим, Головин не примет участие в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции. Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги, игрок получил дисквалификацию на один тур.