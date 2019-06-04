Российский баскетболист «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился мнением о натурализации Джоэля Боломбоя и его игре за сборную России.

По словам Мозгова, он видел пару хайлайтов Боломбоя, но вживую пока не наблюдал за его игрой, и, возможно, это получится сделать в финальной серии Единой лиги.

Мозгов отметил, что у него двоякое впечатление от натурализации Боломбоя, потому что, с одной стороны, у него уже есть паспорт, и, как заявил Мозгов, этот факт стоит признать. Игрок «Орландо» отметил, что если Боломбой заслужит место в сборной, будет приносить ей пользу, пусть играет и радует болельщиков.

«Но если вы спросите меня, хочу ли я, чтобы эта тенденция продолжалась и мы натурализовали, например, условного американского разыгрывающего, то я против. Со своей стороны, я бы вообще запретил натурализацию. Это неправильно, когда за Россию, Словению или Грузию играют американцы… Даже если бы год назад меня спросили: нужен нам Боломбой или нет, я бы ответил отрицательно», — сказал Мозгов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о получении Боломбоем российского гражданства. Боломбой является уроженцем Донецка, его отец Жозеф приехал из Республики Коного, а мать Татьяна — русская.

Боломбой присоединился к московскому клубу в августе 2018 года: стороны подписали двухлетнее соглашение. В предыдущем сезоне баскетболист выступал за «Милуоки Бакс» и команду G-лиги «Висконсин Херд».

Тимофей Мозгов выступал ранее за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». В составе «Кливленда» Мозгов стал чемпионом НБА в 2016 году.