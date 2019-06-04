Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение продать семерых футболистов в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, на продажу будут выставлены голландский вратарь Яспер Силлессен, испанский защитник Марк Кукурелья, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Андре Гомеш и Рафинья, а также бразильский нападающий Малком. Отмечается, что сине-гранатовые планируют выручить около 300 миллионов фунтов на продаже футболистов.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а в Лиге чемпионов каталонцы по сумме двух встреч проиграли «Ливерпулю» (3:0, 0:4) в полуфинале.

Ранее стало известно, что «Барселона» приостановила переговоры с Антуаном Гризманном по поводу трансфера игрока из мадридского «Атлетико». По информации испанского издания Marca, руководство клуба хочет учесть все риски от перехода.