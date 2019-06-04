Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой, которая попала в список самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, самостоятельно заработавших состояние.

Состояние Серены Уильямс оценивается в 225 миллионов долларов. По информации WTA, призовые американки за всю спортивную карьеру составляют 88,5 миллионов долларов, а это означает, что большую часть средств теннисистка заработала за пределами корта.

Отметим, в 2018 году в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок Уильямс также стала первой, заработав 18,1 миллиона долларов.

Ранее Серена Уильямс сорвала пресс-конференцию австрийца Доминика Тима на «Ролан Гаррос» после того, как проиграла Софье Кенин и вылетела с турнира. По окончании матча спортсменка должна была провести пресс-конференцию, однако в главном зале в это время с журналистами общался Доминик Тим, который ранее прошел в 1/8 финала турнира, обыграв Пабло Куэваса в четырех сетах.