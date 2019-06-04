Российский футболист Николай Комличенко, выступающий в чемпионате Чехии за «Младу Болеслав», поделился впечатлениями о своем нахождении в расположении сборной России.

«Как отдыхаем по вечерам? В номере лежим. С друзьями общаемся. Дзюба? По работе встретил, парой фраз обменялись, и всё. Усталость есть после сезона, но я перестроился на работу в сборной и не чувствую её», — сказал Комличенко, слова которого приводит «Чемпионат».

Футболист отметил, что матч с «Чертаново» был нормальным, игроки выполнили требования и почувствовали связи. «Ну, все, кроме меня», — добавил Комличенко.

«Почему не вышел? Я не спрашивал. Играть на второй день не рекомендуется, всё логично. Слова Черчесова, что я 26-й? Моё дело — выходить и доказывать», — сказал нападающий «Млады Болеслав».

Напомним, зимой 2019-го нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко был выкуплен чешским клубом у «Краснодара», о чем сообщил официальный сайт российской команды.