Российский самбист, двукратный чемпион мира и Европы Денис Гольцов проведет дебютный бой на турнире PFL 3 в Нью-Йорке. Nevasport выяснил, как Гольцов готовится к бою.

Гольцову предстоит поединок в основном карде турнира против бывшего бойца UFC Джареда Рошолта, перед поединком российский спортсмен провел несколько спаррингов, на которые можно посмотреть на видео.

Дебют Гольцова в PFL состоится 6 июня. 28-летний спортсмен, являющийся заслуженным мастером спорта по самбо, выступит в тяжелом весе.

Ранее Гольцов выступал в таких промоушенах, как М-1, Pro FC, ACB и других. Боец провел 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

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