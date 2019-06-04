Руководство «М-1 Арены» заключило соглашение с компанией «Тинькофф» о смене названия спортивного сооружения.

По сообщению пресс-службы арены, ее новое название — концертно-спортивный комплекс «Тинькофф Арена». Отмечается, что срок соглашения составил три года.

Напомним, «M-1 Арена» открылась 9 февраля 2018 года. Спортивное сооружение расположено на побережье Финского залива, неподалёку от «Лахта центра» и станции метро «Беговая». Там в частности проходят бои ММА, а также конкурсы красоты и концерты. Вместительность зрительного зала составляет три тысячи человек.