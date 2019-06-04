Потребность россиян в беговых кроссовках резко возросла с приходом лета, сообщает компания «Юла».

По информации «Юлы», в мае поисковые запросы беговых кроссовок выросли в 1,8 раз по сравнению с началом года, а просмотры увеличились в 1,7 раза. Отмечается, что весной 2019-го кроссовки для бега добавляли в «избранное» в два раза чаще, чем год назад.

Самым востребованным брендом среди жителей Санкт-Петербурга «Юла» называет Nike, с этой фирмой связан 41% объявлений. На втором месте располагается Adidas, у которого 27%. На третьей позиции — Asics с долей в 18%.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сделал главе Чечни Рамзану Кадырову подарок в виде кроссовок. Об этом сам Кадыров написал на своей странице «Вконтакте».