Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, что отклонил бы предложение из России, но хотел бы попробовать свои силы за границей.

«Хочется за границу. Брошу ли всё, если завтра позвонят из «Зенита»? Нет. Если позвонит Клопп и скажет, что хочет мною заменить Робертсона, то нужно решать», – сказал Миколенко на YouTube-канале Footboom.

Ранее бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев рассказал, что мог продолжить карьеру в России, но он отказался от этой идеи.

Кроме того, агент украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского Вадим Шаблий прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту. По словам Шаблия, когда вся критика вылилась на Кононова, он сразу сказал, что игроков в «Спартак» давать не хочет, хотя у агента есть друзья в клубе, например, Луис Адриано, Фернандо и Андрей Ещенко.