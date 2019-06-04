Сербский нападающий «Айнтрахта» Лука Йович стал футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба». Контракт между игроком и мадридцами подписан на шесть сезонов – до лета 2025 года. Отмечается, что в скором времени Йович пройдёт медицинское обследование.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Йовича составит 65-70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне серб принял участие в 32 встречах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный нападающий «Реала» может стать футболистом каталонской «Барселоны».

По итогам сезона «Айнтрахт» занял седьмую строчку в таблице немецкого чемпионата после 34 матчей, набрав 54 очка. Чемпионом стала «Бавария», которая набрала 78 баллов.