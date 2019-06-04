Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в Instagram сообщила, что супруги сыграют повторную свадьбу.

По словам Анны Семак, Сергей сделал ей повторное предложение в самолете.

«Сергей присел передо мной на колено с тёмно-синей коробочкой… Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать… За этим для кого-то бессмысленным действием скрывается понятная только нам и самым близким людям история…» — написала Анна в Instagram.

Также жена главного тренера «Зенита» отметила, что в данный момент находится в состоянии предсвадебной суеты.

Ранее супруга главного тренера петербургского «Зенита» выразила мнение, что вегетарианство благоприятно влияет на её мужа. По словам Анны, Сергей Семак придерживается вегетарианства уже полгода.