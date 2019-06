View this post on Instagram

У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте… На вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан я задремала, надев капюшон, среагировав на внезапно прервавший тишину голос пилота: «Уважаемые дамы и господа….Не знаю как вы, но мы с моей девушкой….» Что он несёт?, — промелькнуло у меня в голове. Девушка в кабине пилота?! «Не знаю как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся…», — предвосхищала я конец этого странного заявления… «Не знаю как вы, — продолжал подозрительно знакомый голос, но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полет навсегда….» Пассажиры заметно оживились, достав телефоны, приготовившись снимать видео… «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Самолёт загудел от аплодисментов, свиста и криков «поздравляем», Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой…. Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать… За этим для кого-то бессмысленным действием («вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история… «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому что мой парень — тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» — потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновлённый» парень — будущий муж с каждым днём нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира. В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты, я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине Божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде.