Бывшему капитану «Зенита» Андрею Аршавину закрыли въезд за границу в связи с задолженностью по алиментам.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал адвокат жены Аршавина Александр Добровинский, слова которого приводит Интерфакс.

Отметим, в суде ни Аршавин, ни Алиса Кузьмина не появились, их интересы представляли адвокаты.

Ранее стало известно, что Аршавин забрал у своей жены автомобиль, несмотря на тот факт, что их брак ещё не расторгнут официально. Бывший форвард приехал к супруге и забрал у нее автомобиль Mercedes GL350, оставив только детское кресло, а также обещал посадить её в тюрьму, если женщина не вернёт деньги, которые он ей давал.