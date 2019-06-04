Американская фигуристка Брейди Теннелл будет работать в группе Алексея Мишина на сборе во Франции.

Как сообщил Алексей Мишин в интервью «Спорт день за днём», инициатива исходила непосредственно от фигуристки. Тренер отметил, что на сборе будут присутствовать и другие иностранные спортсменки. Из-за болезни к группе не присоединится японка Вакаба Хигучи, которая тренировалась у Мишина на сборах год назад.

Специалист подчеркнул, что имеет большой опыт работы с иностранными фигуристами. «В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер», — сказал Мишин. Он добавил, что сбор пройдет в Куршевеле, куда группа прибудет из Женевы.

Напомним, Теннелл является бронзовым призёром Олимпийских игр-2018 в командном турнире.