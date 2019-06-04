Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение, что с сезона 2019/20 жюри будет меньше вмешиваться в контактную борьбу между спортсменами во время спринтерских гонок.

«Иногда мы слишком много вмешиваемся, — заявил спортивный директор комитета по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере. — Спринтеры должны иметь возможность бороться друг с другом». Специалист подчеркнул, что речь идёт не о такой борьбе, какая бывает на футбольном поле, но гонки станут более контактными. Утверждается, что спортсмены будут получать меньше жёлтых карточек, чем раньше.

Миньере добавил, что при этом необходимо сохранять справедливость, поэтому жюри будет выявлять не ситуации, в которых спортсмен создавал помеху сопернику.

Напомним, ранее сообщалось о введении новой лыжной дисциплины в программу Олимпийских игр.