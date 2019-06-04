На курорте «Игора» в рамках II технологического фестиваля MY.TECH представят российские гиперкары для дрифта Flanker F.

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 8 июня 2019 года. Наглядной демонстрацией инновационных конструкторских решений станут 640-сильные спорткары, участвующие в Российской Дрифт Серии. Их создатель Сергей Кабаргин, который является известным дрифт-пилотом, выступит на фестивале.

Отмечается, что Flanker F впервые был представлен в 2018 году, на его разработку ушло более года. По словам команды создателей, в будущем будет возможно увидеть Flanker F не только на гоночных трассах, но и на обычных дорогах. Однако для запуска автомобиля в массовое производство необходимо пройти сертификацию для езды на общественных дорогах, а также пройти различные тесты.

Технологический фестиваль MY.TECH будет проходить уже во второй раз.