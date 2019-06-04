Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение ИИХФ перейти на канадский размер ледовых площадок.

Быков одобрил данное начинание и объяснил свою позицию тем, что новый размер площадки позволит сделать хоккей более зрелищным. «На атакующую игру ходят смотреть зрители, им нужны голы», — сказал специалист, слова которого приводит «Интерфакс». По мнению Быкова, площадки размером 60 на 26 метров позволят увести игру из средней зоны и сделать хоккей более атакующим. «Стоит ли России вводить канадский размер площадок? Безусловно, если мы не хотим оказаться на обочине, отставать», — заявил специалист.

Быков добавил, что считает необходимым внедрять нововведение во всех ледовых дворцах, где это возможно сделать.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА в следующем году перейдет на канадскую площадку.