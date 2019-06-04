Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис подписал новое соглашение с армейцами.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, новый контракт будет действовать до окончания сезона 2020/2021.

Напомним, Итудис возглавил московский клуб в 2014 году. За пять лет специалист помог армейцам завоевать четыре чемпионских титула Единой лиги ВТБ, а также дважды победить в Евролиге. В нынешнем сезоне ЦСКА вновь вышел в финал Единой Лиги ВТБ, обыграв в полуфинале петербургский «Зенит» со счётом 3-0 в серии.

В финале команде Итудиса предстоит сыграть с подмосковными «Химками». Первые два матча пройдут в Москве на домашней арене ЦСКА, третья игра будет проведена на паркете «Химок». Серия продлится до трёх побед, если победитель не будет выявлен в трёх матчах, будут проведены дополнительные встречи.