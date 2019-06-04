Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал слухи о том, что японец Шома Уно может начать заниматься в его группе.

Накануне стало известно, что Уно расстался со своим тренером и намерен работать за границей. Появилась информация, что фигурист может начать тренировки либо у Алексея Мишина, либо у Этери Тутбридзе. Однако в интервью «Спорт день за днём» Мишин заявил, что это неправда.

Ранее в «Самбо-70», где тренирует Тутберидзе, отказались комментировать данную информацию. «Мы не комментируем переходы в межсезонье», — заявили в пресс-службе.

Напомним, сегодня сообщалось, что в группе Мишина будет тренироваться американская фигуристка Брейди Теннелл — она проведет совместный с российскими спортсменами сбор во Франции.