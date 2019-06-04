Девушка, которая обвинила форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, изменила свои показания.

Как сообщает Globo Esporte, теперь девушка придерживается другой версии: она утверждает, что близость с Неймаром произошла по их обоюдному согласию. Однако девушка продолжает утверждать, что Неймар применил силу и ударил её.

Ранее пострадавшая утверждала, что бразилец оплатил её билет до Парижа. Само происшествие случилось 15 мая в отеле Sofitel Paris. Неймар прибыл к ней под вечер, был пьян и в определенный момент применил насилие по отношению к девушке.

Сам Неймар обвинения в изнасиловании отрицает, такая же позиция у его представителей и отца. В своем «Инстаграме» футболист выложил видео, в котором опровергает заявления девушки.