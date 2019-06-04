Постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, кто станет исполнительницей главной роли в спектакле «Кармен».

На пресс-конференции, посвящённой предстоящим гастролям шоу, Авербух сообщил, что в роли Кармен будет выступать тринадцатикратная чемпионка Литвы в танцах на льду Маргарита Дробязко. Ранее в образе Кармен на льду появлялась Татьяна Навка, однако теперь она занимается собственными проектами.

Гастроли ледового спектакля «Кармен» будут проходить в Санкт-Петербурге в период с 15 по 22 июня, шоу будет показано в спорткомплексе «Юбилейный». Участниками станут 80 артистов, которые по ходу представления переоденутся более чем в 200 костюмов. В постановке участвуют Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие.