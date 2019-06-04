Продолжается финальная серия Кубка Стэнли, в которой «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» борются за главный трофей. После того, как счёт в серии стал равным, букмекеры оценили шансы обеих команд на итоговую победу.

По мнению аналитиков, обладателем Кубка Стэнли станет «Бостон Брюинз». На такой исход ставят с коэффициентом 1.68, что составляет 56% вероятности. Шансы «Сент-Луиса» оцениваются коэффициентом 2.18 — 44%.

Напомним, на данный момент счёт в серии — 2:2. В четвёртом матче финала «Сент-Луис» одержал победу над «Бостоном» со счётом 4:2. Голом в матче отметился и россиянин Владимир Тарасенко. Для российского нападающего этот точный бросок стал уже одиннадцатым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Пятый матч будет проходить в Бостоне 7 июня, начало запланировано на 03:00 по московскому времени.