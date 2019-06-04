Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» хочет сделать перерыв в тренерской карьере после того, как закончится его действующий контракт.

Как сообщает ESPN, руководство «Ливерпуля» хочет продлить соглашение со специалистом. Нынешний контракт закончится летом 2022 года. Владельцы клуба хотят, чтобы Клопп и в дальнейшем оставался у руля команды, однако 51-летний тренер хочет взять перерыв.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем главного клубного турнира — Лиги чемпионов. В финальном матче команда одержала победу над «Тоттенхэмом». Однако выиграть национальный чемпионат Англии «Ливерпулю» не удалось — клуб завершил сезон на втором месте, пропустив вперед «Манчестер Сити».

Летом «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.