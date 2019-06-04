Российский гимнаст Давид Белявский поделился ожиданиями от Европейских игр, которые 21 июня стартуют в Минске.

Спортсмен сообщил, что соревнования станут для него проверочным стартом после пропущенного чемпионата Европы. Последним турниром, на котором выступал Белявский, стал чемпионат мира в Дохе, который состоялся осенью 2018 года.

«Цель — достойно выступить, порадовать болельщиков и самого себя, — заявил Белявский, слова которого приводит «Р-Спорт». — Форма лучшая, что была в этом году, с каждым днем я набираю ее». Гимнаст выразил надежду, что сможет подойти к Европейским играм в полной готовности и порадовать болельщиков.

Напомним, ранее стало известно, что на Европейских играх не выступит Алия Мустафина, получившая повреждение. Главной целью на сезон спортсменка считает чемпионат мира, который будет проходить осенью.