Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением по поводу нынешнего положения российского фигурного катания.

«В общем наше фигурное катание сейчас находится на подъёме. Понятно, что какие-то виды чуть впереди, какие-то — чуть отстают, но в общем интерес к фигурному катанию высокий. В трёх видах мы вообще абсолютно подтянулись в прошлом сезоне», — сказал Авербух на пресс-конференции.

«Хэдлайнером сейчас является женское одиночное катание. Все с нетерпением ждут, как это будет разворачиваться. Я думаю, здесь прогнозы — это катание на кофейной гуще, потому что очень многое должно произойти», — заявил хореограф. Также Авербух оценил и успех российских дуэтов в танцах на льу.

«Считаю, хорошая перспектива у нас в танцах на льду: две хорошие пары — Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин. Они подтянулись вплотную к пьедесталу. Конечно, французы безумно сильны, но сейчас то количество раз, сколько они выиграли, начинает играть против них. Все хотят что-то новое, хотят изменений», — заключил экс-спортсмен.