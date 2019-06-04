Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вошёл в число победителей премии «Топ-50» в номинации «Медиа-лидеры».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, помимо Семака лауреатом премии в 2019 году стала фигуристка Елизавета Туктамышева. Премия «Топ-50» ежегодно вручается самым достойным петербуржцам в десяти номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и Жизнь», «Урбанистика» и «Медиа-лидеры»

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу досрочно, узнав о своей победе после 27-го тура чемпионата. Команда Семака сыграла вничью с грозненским «Ахматом», но этого оказалось достаточно благодаря осечке «Локомотива» в Туле.

В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.