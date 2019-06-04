Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба кандидата в Губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Беглов сам рассказал об этом на встрече с жителями города. Отмечается, что Семак пока не стал комментировать данное заявление Беглова.

Напомним, ранее сообщалось, что Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу досрочно, узнав о своей победе после 27-го тура чемпионата. Команда Семака сыграла вничью с грозненским «Ахматом», но этого оказалось достаточно благодаря осечке «Локомотива» в Туле.

В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.