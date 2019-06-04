Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус». Ранее специалист уже работал в Серии А и возглавлял «Наполи».

«Для нас, итальянцев, зов дома силён», — заявил Сарри, слова которого приводит Vanity Fair. Специалист отметил, что в его возрасте необходимо делать профессиональный выбор, так как он не сможет тренировать ещё на протяжении двадцати лет. «Я начинаю ощущать отсутствие друзей, пожилых родителей, которых я редко вижу», — сказал Сарри и добавил, что предыдущий год получился для него очень тяжелым.

Напомним, ранее стало известно, что Сарри может покинуть «Челси» после окончания сезона. Тренер может возглавить туринский «Ювентус» вместо ушедшего Массимилиано Аллегри. Также рассматривался вариант, при котором тренеры поменяются местами — Аллегри начнет работу в «Челси».

Под руководством Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.