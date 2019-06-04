UFC официально назвал дату поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Как сообщает официальный аккаунт промоушена в «Твиттере», бой состоится 7 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что поединок будет проходить в Абу-Даби.

В своём предыдущем поединке Порье завоевал временный чемпионский пояс. 13 апреля Порье стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Макса Холлоуэя он использовал все раунды и одержал победу благодаря решению судей. Ранее в СМИ сообщалось, что победитель этого боя встретится с Хабибом в октагоне в его первом бою после дисквалификации.

Нурмагомедов уже сообщал, что скоро вернётся в октагон. На своей странице в «Инстаграме» Хабиб опубликовал фотографию, под которой сообщил о своём скором возвращении. «Ready for war. Come back soon», — написал Нурмагодмедов. (Готов к войне, скоро вернусь — прим.).