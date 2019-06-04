UFC официально назвал дату поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Как сообщает официальный аккаунт промоушена в «Твиттере», бой состоится 7 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что поединок будет проходить в Абу-Даби.
It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!
Get your tickets & join us #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ pic.twitter.com/zEhhFtnaUP
— UFC (@ufc) June 4, 2019
В своём предыдущем поединке Порье завоевал временный чемпионский пояс. 13 апреля Порье стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Макса Холлоуэя он использовал все раунды и одержал победу благодаря решению судей. Ранее в СМИ сообщалось, что победитель этого боя встретится с Хабибом в октагоне в его первом бою после дисквалификации.
Нурмагомедов уже сообщал, что скоро вернётся в октагон. На своей странице в «Инстаграме» Хабиб опубликовал фотографию, под которой сообщил о своём скором возвращении. «Ready for war. Come back soon», — написал Нурмагодмедов. (Готов к войне, скоро вернусь — прим.).