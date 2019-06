UFC официально назвал дату поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Как сообщает официальный аккаунт промоушена в «Твиттере», бой состоится 7 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что поединок будет проходить в Абу-Даби.

It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!

Get your tickets & join us #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ pic.twitter.com/zEhhFtnaUP

— UFC (@ufc) June 4, 2019