Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, как познакомился со своей девушкой Перниллой. Спортсмен признался, что отношения для него не на первом месте: главное — это тренировки.

«Мои приоритеты — тренировка, еда и только потом Пернилла», — сказал Клэбо. Лыжник сообщил, что их пара сложилась ещё до Олимпийских игр в Пхенчхане, хотя публично они рассказали об отношениях лишь в апреле 2019 года. «Я увидел фотографию Перниллы в инстаграме, подумал «ой» и подписался на неё», — заявил норвежец. Спортсмен отметил, что сначала они общались только в интернете и лишь потом познакомились вживую.

Напомним, в минувшем сезоне Клэбо стал победителем общего зачёта Кубка мира, опередив россиянина Александра Большунова.