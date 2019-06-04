Женская сборная России по волейболу начала матч против команды Бельгии. Игра проходит в бельгийском городе Кортрейк в рамках третьего тура Лиги наций.

Также, помимо Бельгии, соперницами россиянок на данном этапе турнира станут волейболистки из Сербии и Польши.

В таблице предварительного турнира Лиги Наций на данный момент сборная России занимает 14-е место, имея в своем активе всего 3 очка за победу над командой Китая. Ранее российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.

На первом этапе текущего розыгрыша, проходившем в городе Бразилиа, российская команда уступила сборным Доминиканской Республики и Бразилии. Лидируют в общем зачете команды Турции и США, у которых по 15 баллов.