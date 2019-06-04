Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг примет участие в лыжероллерном фестивале французского биатлониста Мартена Фуркада.

Информация об этом появилась в «Инстаграм»-аккаунте фестиваля. «Важные новости: король Петтер Нортуг будет на старте фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival», — говорится в подписи к публикации.

Напомним, Нортуг завершил профессиональную карьеру и больше не выступает за сборную Норвегии. В своей последней гонке, где он представлял Норвегию, Нортуг занял 38-е место. Это произошло на традиционном туристическом марафоне «Скарвереннет». Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Строк действия контракта спортсмена с норвежской федерацией лыжных гонок истек в апреле 2019 года. Ранее Александр Легков пригласил Нортуга на свою гонку.