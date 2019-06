View this post on Instagram

BOUM 💥 Big news, king Petter Northug @jantelov1 will be at the start of MFNF ! 👑 🏁 Le roi Petter Northug sera au départ du sprint du @martinfourcade nordic festival! 🙌🏻 #MFNF #Northug #SprintRace #NordicFestival Photos originales : @nordicfocus