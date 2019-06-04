Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Дастином Порье.

На своей странице в «Инстаграме» россиянин опубликовал афишу поединка. «Добро пожаловать на борт», — написал спортсмен под публикацией.

Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно, что UFC официально утвердил бой между Нурмагомедовым и Порье. Поединок состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби.

В своём предыдущем поединке Порье завоевал временный чемпионский пояс. 13 апреля Порье стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Макса Холлоуэя он использовал все раунды и одержал победу благодаря решению судей. Ранее в СМИ сообщалось, что победитель этого боя встретится с Хабибом в октагоне в его первом бою после дисквалификации.

Нурмагомедов уже сообщал, что скоро вернётся в октагон.