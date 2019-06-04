Экс-игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо».

Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. Отмечается, что соглашение Игнашевича с клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

В сезоне 2018/19 года «Торпедо» стало победителем зоны «Центр» в ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее 28 мая, ЦСКА сообщил на официальном сайте об уходе Игнашевича из клуба. 39-летний специалист в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали. До этого ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.